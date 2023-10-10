Політика

Росія не змогла повернутися до Ради ООН з прав людини

10 Жовтня 2023 19:41
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Росія не змогла переобратися до Ради Організації Об’єднаних Націй з прав людини шляхом таємного голосування.

Про це повідомив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

РФ змагалася з Албанією та Болгарією за два місця в Раді ООН в період з 2024 по 2026 рік. Вказані місця були зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи. Кандидатів обирали шляхом таємного голосування.

За даними Кислиці, Болгарію підтримали 160 голосами, Албанію 123 голосами, а ось Росію за Росію було віддано 83 голоси.

Таким чином у Раді безпеки ООН з-поміж європейських держав будуть представлені Албанія, Болгарія, Франція та Нідерланди


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