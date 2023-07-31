Політика

Росія не здатна захистити населення від війни, робить висновок британська розвідка

31 Липня 2023 09:57
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Британська розвідка

Збільшення шансів бути відправленим на війну, атаки безпілотників на Москву, небачений рівень внутрішніх репресій та нещодавній заколот ПВК «Вагнер» у сукупності говорять про нездатність російської держави захистити населення від війни, вважає британська військова розвідка.

Російська влада приділяє першочергову увагу внесенню поправок до законодавства, що дозволяють швидко та масово призивати чоловіків до армії. У середині липня 2023 року Держдума збільшила максимальний вік призову на військову службу з 27 до 30 років, зберігши нижню межу на рівні 18 років.

24 липня 2023 року президент Путін підписав закон, згідно з яким віковий ценз для громадян, які перебувають у резерві, поступово підвищуватиметься: тепер старші офіцери можуть бути мобілізовані до 70 років.

Резервісти склали основний контингент «часткової мобілізації» восени 2022 року, і саме за їх рахунок російська влада могла б швидко наростити чисельність військ для бойових дій в Україні, пише британська військова розвідка.


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