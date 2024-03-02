Політика

Росія може повернути в експлуатацію раніше законсервовані літаки А-50 – британська розвідка

2 Березня 2024 12:32
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Британська розвідка
Літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50 / Фото Getty Images

Через тиждень після втрати другого літака раннього попередження та управління A-50У Росія, швидше за все, припинила польоти флоту на підтримку операцій в Україні.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

“Ймовірно, це продовжуватиметься, доки триватимуть внутрішні розслідування стосовно нездатності захистити ще один високоцінний інструмент і того, як пом’якшити загрозу, яку продовжує становити українська ППО”, – зазначають у відомстві.

Британські аналітики зв’язують втрату цієї спроможності забезпечити щоденне командування та управління російськими повітряними операціями із значним погіршенням ситуаційної обізнаності, надану екіпажам.

Росія навряд чи може собі дозволити такий розрив у спроможності над спірним повітряним простором східної та південної України.

Цілком ймовірно, що Росії доведеться вивчити варіанти подолання цього розриву, включаючи перепрофілювання літаків і прийняття більшого ризику для надання ефективної повітряної підтримки, якої потребують її наземні сили, але, ймовірно, не отримують.

Це тривала проблема, яка майже напевно загострилася через припинення операцій підтримки А-50. Втома планера та екіпажу майже напевно посилиться, коли А-50 все-таки повернеться до експлуатації, а фронт буде дедалі розтягнутим.

“Цілком реальною є можливість, що Росія може спробувати повернути в експлуатацію раніше законсервовані планери А-50, щоб полегшити це”, – зазначається в доповіді.


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