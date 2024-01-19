Суспільство

Росія може планувати масштабний наступ влітку – FT

19 Січня 2024 14:40
читать на русском →
війна

Росія може планувати великий наступ на фронті в Україні влітку 2024 року. Не виключена повторна спроба захоплення Харкова чи навіть Києва.

Про це повідомляє Financial Times.

Видання з посиланням на українських силовиків пише, що метою наступу може бути повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім того, за словами офіційних осіб, не виключено ще одну спробу захоплення Харкова чи Києва.

За оцінкою американської розвідки, яку журналісти FT дослідили у грудні, кінцева мета російського диктатора Володимира Путіна в Україні залишається незмінною. Кремлівський режим хоче захопити Україну та підпорядкувати народ.

Як йдеться у документі, це пояснює, чому Росія продовжує наступальні операції на сході України на декількох напрямках, особливо в районі Авдіївки, а також біля Лимана та Куп’янська.

При цьому один із західних чиновників у коментарі виданню сказав, що перспективи оперативного прориву як з боку РФ, так і з боку України у 2024 році невеликі.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Січня 2024 11:08

Засновнику Concorde Capital Мазепі інкримінують організацію схеми протиправного заволодіння землями
19 Січня 2024 14:40

Росія може планувати масштабний наступ влітку – FT
19 Січня 2024 09:48

Українські дрони атакували пороховий завод і нафтобазу – ГУР
19 Січня 2024 09:14

Безпілотник атакував нафтобазу у російських Клинцях 
19 Січня 2024 07:31

ЗСУ активно нищать бронетехніку окупантів на Авдіївському напрямку – ISW
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
усі думки