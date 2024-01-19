Росія може планувати масштабний наступ влітку – FT

Росія може планувати великий наступ на фронті в Україні влітку 2024 року. Не виключена повторна спроба захоплення Харкова чи навіть Києва.

Про це повідомляє Financial Times.

Видання з посиланням на українських силовиків пише, що метою наступу може бути повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім того, за словами офіційних осіб, не виключено ще одну спробу захоплення Харкова чи Києва.

За оцінкою американської розвідки, яку журналісти FT дослідили у грудні, кінцева мета російського диктатора Володимира Путіна в Україні залишається незмінною. Кремлівський режим хоче захопити Україну та підпорядкувати народ.

Як йдеться у документі, це пояснює, чому Росія продовжує наступальні операції на сході України на декількох напрямках, особливо в районі Авдіївки, а також біля Лимана та Куп’янська.

При цьому один із західних чиновників у коментарі виданню сказав, що перспективи оперативного прориву як з боку РФ, так і з боку України у 2024 році невеликі.