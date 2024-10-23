Росія і Білорусь проведуть чергові спільні військові навчання

Збройні сили Білорусі та Росії розпочали підготовку до навчань “Захід-2025”, повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

У навчаннях звернуть увагу на “протидію спробам фальсифікації” історії Другої світової війни, функціонування регіонального угруповання військ, проведення спільних заходів оперативної та бойової підготовки.

Міністр Білорусі сказав, що в програму навчань включили й “обмін досвідом спеціальної військової операції” – так у Росії називають повномасштабну війну проти України, яка триває з 24 лютого 2022 року.