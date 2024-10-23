Політика

Росія і Білорусь проведуть чергові спільні військові навчання
23 Жовтня 2024 15:11
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білорусь, росія
Міністри оборони Росії та Білорусі - Андрій Бєлоусов та Віктор Хрєнін / Фото: Міністерство оборони Білорусі

Збройні сили Білорусі та Росії розпочали підготовку до навчань “Захід-2025”, повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

У навчаннях звернуть увагу на “протидію спробам фальсифікації” історії Другої світової війни, функціонування регіонального угруповання військ, проведення спільних заходів оперативної та бойової підготовки.

Міністр Білорусі сказав, що в програму навчань включили й “обмін досвідом спеціальної військової операції” – так у Росії називають повномасштабну війну проти України, яка триває з 24 лютого 2022 року.


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