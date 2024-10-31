Економіка

Росія готується до підвищення податків для фінансування своєї війни проти України, – Reuters
31 Жовтня 2024 12:30
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війна, росія
Московський Кремль / Фото: ТАСС

Росії доведеться підвищити податки, щоб фінансувати війну проти Україні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на економістів, які стверджують, що вже оголошених заходів зі збільшення доходів буде недостатньо.

У проекті бюджету Росії на 2025 рік на військові потреби виділяється близько третини загальних витрат, або 6,3% ВВП, що є найвищим показником з часів Холодної війни. Вперше частка витрат на оборону буде вдвічі більшою, ніж соціальні витрати.

Величезне збільшення військових витрат генерує інфляцію в російській економіці. Процентні ставки зросли до найвищого рівня з 2003 року, а рубль впав до річного мінімуму по відношенню до долара. Оскільки західні санкції фактично заборонили Москві доступ до міжнародних ринків облігацій, її можливості залучення коштів обмежені.

Уряд вже почав підвищувати податки для фінансування війни. Очікується, що масштабна податкова реформа принесе додаткові надходження в розмірі 1,7% ВВП у 2025 році. Економісти стверджують, що цього буде недостатньо.

“Не виключено, що у 2025 році ми побачимо багато ініціатив щодо внесення змін до податкового законодавства та нормативних актів”, – вважає Олексій Климюк з Alfa Wealth.

Очікуване падіння цін на нафту, основний експортний товар Росії, також кидає тінь на фінанси країни. Проект бюджету передбачає, що ціна на нафту знизиться в середньому з 70 доларів за барель у 2024 році до 65,5 доларів за барель у 2027 році, що негативно позначиться на державних доходах.


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