Політика

Росія готує два підрозділи північнокорейських військових для війни проти України
22 Жовтня 2024 19:15
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зеленський, корея
Відмобілізовані громадяни КНДР / Фото: KCNA

Президент Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку двох підрозділів військових із Північної Кореї для війни проти України

“Ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї – може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей. І це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери. Всі партнери”, – сказав Зеленський.

Як підкреслив президент, Пхеньяні так само, як і в Москві, не рахують людей і не цінують людські життя. Тому цивілізований світ повинні разом зупинити Росію та її спільників.

“Якщо Північна Корея може втручатись у війну в Європі, значить, тиску на цей режим точно недостатньо. І якщо Росія досі може робити цю війну більшою та довшою, значить, кожен у світі, хто досі не допомагає примушувати Росію до миру, насправді допомагає Путіну воювати. Злочинців треба зупиняти. Ми очікуємо жорсткої предметної реакції світу. Бажано, не тільки словами”, – підсумував Зеленський.


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