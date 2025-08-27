Росія б’є по енергетиці України перед опалювальним сезоном: зафіксовано удари в шести областях

Росія здійснила нову масовану атаку на енергетичну та газотранспортну інфраструктуру України в ніч з 26 на 27 серпня. Влучання зафіксовано у шести областях — Сумській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Харківській та Запорізькій.

Про це повідомили в Міненерго.

Реклама

Реклама

Зокрема, у Сумах пошкоджено обладнання на ключовій підстанції, що залишило без електропостачання значну частину міста та промислових споживачів.

На Полтавщині ворог цілеспрямовано атакував об’єкти газотранспортної системи, завдавши значних руйнувань. Наразі триває оцінка масштабів шкоди, на місцях працюють аварійні та рятувальні служби. Енергетики та газовики докладають зусиль для відновлення постачання.

У Міненерго назвали удари черговим актом енергетичного терору Росії напередодні опалювального сезону.