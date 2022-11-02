Росія будує на території ЗАЕС невідомий об’єкт

На території сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС російські війська ведуть будівництво невідомого об’єкту та не допускають туди персонал станції.

За словами представників Держінспекції ядерного регулювання України, майданчик, на якому ведеться будівництво, є одним із семи ядерних установок АЕС.

Регулятор попереджає, що дії російських сил порушують не лише вимоги законодавства України, а й норми ядерної та радіаційної безпеки.

За інформацією української сторони, з вересня на території АЕС перебувають два представники МАГАТЕ, але вони поки що не коментували ситуацію з незаконним будівництвом.

Також повідомляється, що на даху п’ятого енергоблоку війська РФ встановили військове обладнання для боротьби з українською аеророзвідкою.

Стало відомо, що перепустки українського зразка для персоналу ЗАЕС незабаром будуть анульовані. Працівників інженерно-технічного сектора не допускають до робочих місць.

У промзоні ЗАЕС постійно знаходиться чергова зміна окупаційних сил, а командний склад розселений до будинків та квартир місцевих жителів, які залишили околиці станції.

Запорізька АЕС та її місто-супутник Енергодар перебувають під російською окупацією з березня.