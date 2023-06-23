Росія атакувала військовий аеродром у Хмельницькій області: знищено 13 крилатих ракет

Уночі 23 червня 2023 року противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.

“Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині”, – зазначено у повідомленні.

Крім того, знищено розвідувальний БпЛА не встановленого типу.