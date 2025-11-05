Росія атакувала Богодухів на Харківщині: є поранені

Ввечері 5 листопада Росія атакувала Богодухів у Харківській області. Двоє жінок і дитина зазнали гострого шоку, ще один чоловік потрапив у лікарню з вибуховою травмою.

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Двоє жінок, 33 і 53 років, і 10-річна дівчина зазнали гострого шоку через російське влучання по Богодухову, ще один 43-річний чоловік дістав вибухову травму. Пораненого ушпиталили.

Внаслідок влучання БпЛА в складську будівлю, де зберігались зернові культури, спалахнула пожежа. На місці працюють підрозділи ДСНС, зазначив Синєгубов.