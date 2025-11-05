        Суспільство

        Росія атакувала Богодухів на Харківщині: є поранені

        Віктор Алєксєєв
        5 Листопада 2025 21:30
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото Харківська ОВА
        Ілюстративне фото / Фото Харківська ОВА

        Ввечері 5 листопада Росія атакувала Богодухів у Харківській області. Двоє жінок і дитина зазнали гострого шоку, ще один чоловік потрапив у лікарню з вибуховою травмою.

        Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

        Двоє жінок, 33 і 53 років, і 10-річна дівчина зазнали гострого шоку через російське влучання по Богодухову, ще один 43-річний чоловік дістав вибухову травму. Пораненого ушпиталили.

        Реклама
        Реклама

        Внаслідок влучання БпЛА в складську будівлю, де зберігались зернові культури, спалахнула пожежа. На місці працюють підрозділи ДСНС, зазначив Синєгубов.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини