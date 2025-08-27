Росія активно вербує жінок з Африки, Азії та Латинської Америки для виробництва дронів, — СЗР

Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Росія активно залучає іноземців для виробництва ударних дронів.

За даними СЗР, молодим жінкам з бідних країн Африки, Азії та Латинської Америки пропонують високу зарплату й перспективи кар’єри, проте приховують, що робота пов’язана зі збиранням безпілотників, які Росія застосовує проти України.

У 2024 році у програмі “Старт” брали участь представниці з 44 країн, серед яких Мозамбік, Колумбія, Малі та Шрі-Ланка. Ціль на 2025 рік — залучити учасників уже з 77 країн.

У ПАР для вербування використовували структури БРІКС: місцеве відділення Жіночого ділового альянсу підписало угоду про пошук понад 5,6 тис. працівників для “Алабуги”, а студентська комісія поширювала вакансії через соцмережі. Через це влада ПАР розпочала розслідування та закликала молодь бути пильними.

“Росія стикається з дефіцитом робочої сили через мобілізацію, демографічний спад та обмеження на трудову міграцію з Центральної Азії. “Алабуга” будує житло для 41 тис. осіб, що свідчить про масштабні плани з виробництва дронів. Понад 90 % учасників програми “Старт” уже працюють саме в цьому секторі”, – розповіли у СЗР.

Також СЗР фіксувала випадки, коли африканських жінок заманювали обіцянками оплачуваного стажування в готельному бізнесі, а після прибуття змушували збирати дрони за меншу зарплату й у нелюдських умовах.