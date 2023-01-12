Політика

Російським губернаторам рекомендовано з’їздити на фронт

12 Січня 2023 21:51
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росія

Кремль рекомендував главам російських регіонів “максимально публічно” з’їздити до зони війни з Україною перед виборами у вересні. Рекомендація стосується глав регіонів, де має відбутися виборча кампанія. Про це пише видання “Верстка” з посиланням на анонімні джерела, близькі до влади Москви, та ще одного, неназваного, регіону.

Цієї осені в Росії відбудуться прямі вибори глав 20 регіонів, ще одного затвердить регіональний парламент, крім того, голосування буде проведено на анексованих територіях України. “Верстка” звернула увагу, що вісім із двадцяти губернаторів, які мають брати участь у виборах, минулого року їздили в Україну, семеро з них поїхали на фронт у грудні.


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