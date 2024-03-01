Російським федеральним ЗМІ заборонили публікувати репортажі з похорону Навального

У Росії федеральним ЗМІ або прямо заборонили писати про похорон Олексія Навального, який 1 березня відвідало багато тисяч людей, або дозволили дати тільки коротку новину.

Про це пише “Медуза” з посиланням на джерела.

“Було дві опції — або взагалі про це не писати, або випустити новину про те, що Навального поховали (з переліком його кримінальних справ і строків), і наголосити на тому, що на похороні були іноземні посли, не акцентуючи уваги на явці людей”, — розповіло джерело в одному з державних ЗМІ.

Джерело в РБК розповіло виданню, що редакції дозволили дати тільки коротку новину. Співробітник “Ведомостей” розповів, що у виданні не запроваджували прямої заборони на репортаж із похорону Навального, але про те, що такий матеріал планувався, джерелу невідомо.

Як відзначає “Медуза”, російські інформагентства випустили новину про похорон Навального, але вона не потрапляла на головну сторінку. Так, РИА Новости випустили новину про похорон, основну частину якої займає текст про те, що на церемонію приїхали іноземні посли, а Навального судили за цілою низкою кримінальних статей. У новині ТАСС згадуються посли, які прийшли на церемонію. У ній не йдеться нічого про те, хто такий Олексій Навальний.