Російський військовий розстріляв літнього чоловіка у Новоекономічному – Азов

Російські військові продовжують свідомо вбивати мирних українців. Про це повідомив пресцентр 1-го Армійського корпусу НГУ «Азов».

28 серпня під час аеророзвідки українські воїни зафіксували, як окупант розстріляв літнього чоловіка просто на подвір’ї його будинку. На відео видно, що загиблий був у цивільному одязі та без зброї.

1-й корпус НГУ "Азов" повідомляє, що 28 серпня в Покровському районі на Донеччині окупант застрелив місцевого жителя.



Це пряме порушення Женевської конвенції та черговий доказ, що для російської армії не існує ні законів, ні моралі.



Убивці отримають заслужене покарання.

Моніторинговий проєкт DeepState уточнив, що воєнний злочин стався у селі Новоекономічне Покровського району Донецької області. За наявною інформацією, його скоїв російський військовослужбовець 95-го окремого стрілецького полку 5-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії зс рф.

В «Азові» наголосили, що це пряме порушення Женевської конвенції IV про захист цивільного населення і черговий доказ того, що для російської армії не існує ні законів, ні моралі. «Кожен злочин фіксується. Кожен убивця та його командири понесуть покарання», – підкреслили у підрозділі.