Російський військовий розстріляв літнього чоловіка у Новоекономічному – Азов

Російські військові продовжують свідомо вбивати мирних українців. Про це повідомив пресцентр 1-го Армійського корпусу НГУ «Азов».
28 серпня під час аеророзвідки українські воїни зафіксували, як окупант розстріляв літнього чоловіка просто на подвір’ї його будинку. На відео видно, що загиблий був у цивільному одязі та без зброї.
Моніторинговий проєкт DeepState уточнив, що воєнний злочин стався у селі Новоекономічне Покровського району Донецької області. За наявною інформацією, його скоїв російський військовослужбовець 95-го окремого стрілецького полку 5-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії зс рф.
В «Азові» наголосили, що це пряме порушення Женевської конвенції IV про захист цивільного населення і черговий доказ того, що для російської армії не існує ні законів, ні моралі. «Кожен злочин фіксується. Кожен убивця та його командири понесуть покарання», – підкреслили у підрозділі.