        Кримінал

        Російський військовий розстріляв літнього чоловіка у Новоекономічному – Азов

        Віктор Алєксєєв
        31 Серпня 2025 09:24
        читать на русском →
        В Покровському районі на Донеччині окупант застрелив місцевого жителя / Скріншот відео
        В Покровському районі на Донеччині окупант застрелив місцевого жителя / Скріншот відео

        Російські військові продовжують свідомо вбивати мирних українців. Про це повідомив пресцентр 1-го Армійського корпусу НГУ «Азов».

        28 серпня під час аеророзвідки українські воїни зафіксували, як окупант розстріляв літнього чоловіка просто на подвір’ї його будинку. На відео видно, що загиблий був у цивільному одязі та без зброї.

        Реклама
        Реклама

        Моніторинговий проєкт DeepState уточнив, що воєнний злочин стався у селі Новоекономічне Покровського району Донецької області. За наявною інформацією, його скоїв російський військовослужбовець 95-го окремого стрілецького полку 5-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії зс рф.

        В «Азові» наголосили, що це пряме порушення Женевської конвенції IV про захист цивільного населення і черговий доказ того, що для російської армії не існує ні законів, ні моралі. «Кожен злочин фіксується. Кожен убивця та його командири понесуть покарання», – підкреслили у підрозділі.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини