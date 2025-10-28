На Донеччині українські воїни відбили масштабну механізовану атаку окупантів біля Добропілля

27 жовтня російські війська здійснили потужну механізовану атаку в районі Добропілля на Очеретинському напрямку, намагаючись прорвати оборону та захопити населені пункти Шахове і Володимирівка.

Як повідомили у 1-му корпусі НГУ «Азов», у штурмі противник задіяв 29 одиниць бронетехніки — це одна з наймасштабніших атак останнього часу. Особливістю цього наступу стало збільшення кількості танків.

Російські війська намагалися ускладнити дії Сил оборони, висуваючи техніку невеликими групами по 4–5 машин різними маршрутами та в різний час. Також окупанти розраховували на погіршення погодних умов, що обмежує роботу безпілотників. Попри це, їхній задум було зірвано.

Реклама

Реклама

Українські захисники завчасно підготували позиції, облаштували мінні поля та ефективно використали артилерію і безпілотні системи. Бій тривав понад шість годин — усі атаки ворога було відбито.

За даними НГУ, окупанти втратили 15 одиниць техніки: два танки, 12 бойових броньованих машин і один легковий автомобіль. Ворожа піхота, що десантувалася з техніки, була знищена ударами FPV-дронів. Зачистка місць висадки триває.