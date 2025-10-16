У районі Добропілля росіяни кинули у бій 22 одиниці бронетехніки: “Азов” показав, як палає транспорт окупантів

16 жовтня російські війська здійснили чергову спробу масштабного наступу в районі Добропілля, намагаючись захопити населений пункт Шахове. З 5:30 до 8:00 ранку противник кинув у бій 22 одиниці бронетехніки, найбільша колона з 11 танків і бронемашин вийшла з району Малинівки близько 7:50.

Про це повідомили в 1 корпусі НГУ “Азов”.

Підготовку до штурму окупанти розпочали заздалегідь, виставивши спостережні пункти для виявлення та знищення українських безпілотників. Також ворог спробував змінити тактику, підтягаючи техніку до Шахового напередодні, 15 жовтня, і ховаючи її в лісосмузі. Маневр провалився: дві одиниці бронетехніки були знищені артилерією та FPV-дронами Сил оборони ще до спроби укриття.

Завдяки завчасному інженерному обладнанню позицій, ефективному мінуванню та злагодженим діям артилерії, Нацгвардії й Сил безпілотних систем атака противника була зірвана. У результаті боїв знищено дев’ять і пошкоджено чотири одиниці бронетехніки окупантів.