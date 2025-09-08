        Політика

        Російський військовий гелікоптер порушив повітряний простір Естонії 

        Федір Олексієв
        8 Вересня 2025 20:24
        Острів Вайндлоо / Google Earth
        Російський гелікоптер Ми-8 увійшов у повітряний простір Естонії в районі стратегічно важливого острова Вайндлоо.

        Про інцидент повідомило видання ERR з посиланням на Генштаб Сил оборони країни.

        За даними військових, літальний апарат не мав плану польоту та не вмикав транспондер. Він перебував у небі Естонії близько чотирьох хвилин, після чого повернувся до Росії.

        У відповідь Міністерство закордонних справ Естонії вручило ноту протесту повіреному у справах російського посольства.

        Це вже третє за останній рік порушення естонського повітряного простору російськими літаками чи гелікоптерами.

        Вайндлоо — одна з найбільш закритих територій Естонії, де проживають лише військові. Острів у Фінській затоці має стратегічне значення, адже дозволяє контролювати вихід зі східної частини Балтійського моря.


