Російський військовий гелікоптер порушив повітряний простір Естонії 

Російський гелікоптер Ми-8 увійшов у повітряний простір Естонії в районі стратегічно важливого острова Вайндлоо.

Про інцидент повідомило видання ERR з посиланням на Генштаб Сил оборони країни.

За даними військових, літальний апарат не мав плану польоту та не вмикав транспондер. Він перебував у небі Естонії близько чотирьох хвилин, після чого повернувся до Росії.

У відповідь Міністерство закордонних справ Естонії вручило ноту протесту повіреному у справах російського посольства.

Це вже третє за останній рік порушення естонського повітряного простору російськими літаками чи гелікоптерами.

Вайндлоо — одна з найбільш закритих територій Естонії, де проживають лише військові. Острів у Фінській затоці має стратегічне значення, адже дозволяє контролювати вихід зі східної частини Балтійського моря.