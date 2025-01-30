Кримінал

Російський удар по Сумах: кількість загиблих знову зросла
30 Січня 2025 18:47
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Рятувальники виносять тіло загиблої людини з-під завалів багатоповерхівки у Сумах / Фото: ДСНС
Рятувальники виносять тіло загиблої людини з-під завалів багатоповерхівки у Сумах / Фото: ДСНС

До 8 збільшилася кількість загиблих внаслідок нічного авіаудару по багатоповерхівці в Сумах.

12 людей отримали поранення, серед них 8-річна дівчинка, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

“З-під завалів дістали тіла 74-річного чоловіка та 37-річної жінки – матері пораненої дівчинки”, – йдеться у повідомленні.

У ніч на 30 січня російські війська атакували ударними дронами “шахед” Суми. Один з них поцілив у житлову багатоповерхівку.

Унаслідок атаки зруйновано 9 квартир та 12 балконів. У будинку, де було влучання, відключили електро-, водо- та теплопостачання.


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