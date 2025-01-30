Кримінал

Російський суд засудив харків’янина, який шукав свою мати на окупованих територіях
30 Січня 2025 15:58
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Судилище над українцем Іваном Забавським / Фото: X / "Медиазона"
Судилище над українцем Іваном Забавським / Фото: X / "Медиазона"

Міський суд Санкт-Петербургу засудив українця Івана Забавського до 11 років колонії суворого режиму за звинуваченням у “шпигунстві”. Про це повідомляє російське видання “Медіазона” з посиланням на матеріали засідання.

Іван Забавський, житель Харкова, зник у вересні 2022 року на тимчасово окупованій території Харківської області. Він вирушив до села Тавільжанка, щоб евакуювати свою матір Марину, яка залишалася там під окупацією. За словами місцевих жителів, Забавського затримали російські військові.

У травні 2023 року російське міноборони повідомило матері, що її син утримується на території РФ через нібито “протидію спеціальній військовій операції”. Судовий процес проти Забавського розпочався у 2024 році й проходив у закритому режимі. 

Російська прокуратура вимагала 13 років ув’язнення.


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