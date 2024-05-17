Російський НПЗ у Туапсе зупинив роботу після атаки дронів, – Reuters

Атака дронів на нафтопереробний завод у Туапсе призвела до його екстреної зупинки.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За словами одного з джерел, безпілотники влучили в установку з виробництва зрідженого вуглеводневого газу, в той час як установка з перегонки нафти залишилась неушкодженою.

“Чорного диму під час пожежі не було. Це означає, що горів тільки скраплений газ”, – сказало джерело.

З технічної точки зору є можливість обійти установку зрідженого газу і перезапустити завод відносно скоро.