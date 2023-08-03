Російський літак зробив неоголошений виліт з Москви до КНДР

Російський військовий літак здійснив неоголошений рейс до Пхеньяна цього тижня, через кілька днів після візиту міністра оборони РФ Сергія Шойгу та переговорів з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це повідомляє NK News із посиланням на власний аналіз даних відстеження польотів і супутникових знімків.

Російські та північнокорейські державні ЗМІ ще не повідомляли про цей рейс.

Аналітики припустили, що Кім Чен Ин і Шойгу могли укласти угоди щодо поставок зброї КНДР до РФ.

За даними сайту відстеження польотів Flightradar24, Іл-62М ВПС Росії з реєстраційним номером RA-86559 вилетів з Москви в Пхеньян 1 серпня і прибув після 8 години ранку за китайським часом.

Аналіз NK News супутникових знімків Planet Labs показує літак, який за зовнішнім виглядом і розмірами збігається з Іл-62 перед терміналом міжнародного аеропорту Пхеньяна об 11:28 ранку 2 серпня.

Зазначається, що йдеться про літак для VIP-пасажирів, який використовується для військових делегацій, він раніше доставляв заступника міністра оборони Росії Олександра Фоміна та команду до Пхеньяна для військових переговорів у липні 2019 року.

Враховуючи тип літака, цей рейс навряд чи передбачав отримання або доставку основних систем озброєння, хоча не можна виключити певну форму передачі товарів або платежів.