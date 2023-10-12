Суспільство

Російський корабель “Павел Державин”отримав пошкодження в Чорному морі – ВМС

12 Жовтня 2023 11:10
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ВМС

Корабель Чорноморського флоту РФ “Павел Державин” 11 жовтня отримав пошкодження в Чорному морі поблизу окупованого Севастополя. 

Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі “Радіо Свобода” (проєкт “Свобода.Ранок”).

“Ви перші, кому я підтверджую це офіційно сьогодні, що він отримав пошкодження. Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту, назвімо це так, але факт такий є”.

Речник ВМС ЗСУ уточнив, що “Павел Державин” є кораблем російського флоту, хоча раніше український флот мав корабель з такою ж назвою:
“Вони мають однакову назву. Наскільки я пам’ятаю, ще до війни був такий цікавий момент. Я можу лише зазначити, що це не український корабель”, – уточнив Плетенчук.

Раніше ЗМІ та Telegram-канали повідомили, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин підірвався патрульний корабель Чорноморського флоту Росії “Павел Державін”.


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