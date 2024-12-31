Економіка

Російський “Газпром” почав скорочувати постачання газу в Європу через Україну. З 1 січня транзит зупинять повністю
31 Грудня 2024 16:21
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Євросоюз, газпром, росія
Ілюстративне фото / Reuters

Російська компанія “Газпром” повідомила, що 31 грудня почала скорочувати обсяги поставок газу в Європу через Україну, пише агентство Reuters, посилаючись на заяву компанії.

”Газпром” 31 грудня направив через Україну 37,2 мільйона кубометрів газу порівняно з 42,4 мільйона кубометрів 30 грудня.

В Україні раніше попередили, що припинять транзит російських газу і нафти в Європу з 1 січня 2025 року.

Після початку повномасштабного російського вторгнення країни Євросоюзу почали скорочувати свою залежність від російського газу. Росія втратила газові ринки в Європі, їх замінять постачальники зі США, Норвегії та Катару.


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