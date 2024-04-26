У музеї військової слави школи № 2 імені Пушкіна в карельському місті Костомукша РФ відбулася зустріч учнів десятих класів з учасником війни проти України.

У школі зазначили, що на захід учасник “СВО” приніс комплект військової амуніції та показав вміст медичного комплекту, а також “дав змогу учням на практиці відчути на собі частину солдатської ноші” і взяти участь в “евакуації з поля бою пораненого”.

Пост супроводжувався фотографіями учнів, які були зроблені під час зустрічі. На них школярі одягнені в бронежилети з символікою ПВК “Вагнера” і нашивками “Вантаж 200 – ми разом” і “Моя труна ще шумить у лісі. Вона – дерево. Він няньчить гнізда”.

Шеврон із написом “Груз 200 – ми разом” носили найманці ПВК “Вагнера” та її засновник Євген Пригожин.