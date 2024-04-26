Суспільство

Російських школярів одягли в бронежилети з нашивками “Груз 200 – мы вместе” і “Мой гроб еще шумит в лесу”

26 Квітня 2024 17:49
читать на русском →

У музеї військової слави школи № 2 імені Пушкіна в карельському місті Костомукша РФ відбулася зустріч учнів десятих класів з учасником війни проти України. 

У школі зазначили, що на захід учасник “СВО” приніс комплект військової амуніції та показав вміст медичного комплекту, а також “дав змогу учням на практиці відчути на собі частину солдатської ноші” і взяти участь в “евакуації з поля бою пораненого”.

Пост супроводжувався фотографіями учнів, які були зроблені під час зустрічі. На них школярі одягнені в бронежилети з символікою ПВК “Вагнера” і нашивками “Вантаж 200 – ми разом” і “Моя труна ще шумить у лісі. Вона – дерево. Він няньчить гнізда”.

Шеврон із написом “Груз 200 – ми разом” носили найманці ПВК “Вагнера” та її засновник Євген Пригожин.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
26 Квітня 2024 16:27

В Україні сформують нові бригади, – Зеленський
26 Квітня 2024 19:40

СБУ прокоментувала заяву керівника КДБ Білорусі про cпланований удар по київських лікарнях
26 Квітня 2024 18:00

Скасування статусу “обмежено придатний”: придатних розділять на чотири категорії
26 Квітня 2024 17:03

Кабмін продовжив дію фіксованого тарифу на електроенергію для населення
26 Квітня 2024 16:35

У Києві евакуюють дві лікарні через заяви про можливий ракетний удар
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
усі думки