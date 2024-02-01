Кримінал

Російському актору Пєвцову повідомлено про підозру, – СБУ

1 Лютого 2024 15:33
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Дмитро Пєвцов / Кадр з серіалу Бандитський Петербург

Російському актору Дмитру Пєвцову, який відомий своєю грою в серіалі “Бандитский Петербург”, повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального Кодексу України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Фігурант є депутатом держдуми росії та входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора. За даними слідства, Пєвцов неодноразово виступав на підтримку російських окупантів під час масових заходів за участю путіна.

Також зловмисник часто виступав в ефірах центральних телеканалів рф, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України. Крім того в інтерв’ю кремлівським пропагандистам він розповідав про те, як особисто голосував за визнання “незалежності” тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей”, – йдеться в повідомленні.

Пєвцов також виправдовував злочини військ РФ та окупаційних адміністрацій на окупованих територіях.

Йому повідомлено про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ​ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 436 (пропаганда війни).

Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.


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