Російського журналіста засудили до 7 років колонії за пости про Бучу

У Росії журналіста RusNews Романа Іванова засудили до семи років колонії за “фейки” про армію. Приводом для вироку, зокрема, стали пости журналіста про події в Бучі та доповідь ООН про порушення прав людини під час війни в Україні. Виступаючи з останнім словом, Іванов на колінах попросив вибачення в українців, які втратили близьких на війні.

Про це повідомляє телеграм-канал RusNews, передає Суспільне.

Роман Іванов — другий журналіст RusNews, якого засудили за “фейки” про ЗС РФ.

Зазначається, що Королевський суд у Московській області засудив Іванова до семи років колонії у справі про військові “фейки” за пости в соцмережах. В одному з них він поділився доповіддю ООН і статтею The New York Times про події Бучі.

Обвинувачення вимагало засудити Іванова до восьми років у колонії загального режиму.

Журналіста заарештували у квітні 2023 року.

Виступаючи з останнім словом, Іванов став на коліна і попросив вибачення в українців, які втратили близьких на війні. Він також заявив, що Росія перетворилася “на лавину горя, яку ніхто не хоче бачити”, пише “Медиазона”.

“Я хочу попросити вибачення у всіх громадян України, яким наша країна принесла горе. Яких наша країна позбавила їхніх рідних, близьких, їхніх друзів. Яких уже ніколи не повернути. І не за всю країну, а особисто за себе — як громадянина Російської Федерації Іванова Романа Вікторовича. Хочу стати на коліна перед рідними тих людей, яких було вбито в Бучі. Хоча я не знаю, хто їх убив. Але це наслідки того, до чого прийшла наша країна”, — сказав журналіст у своєму останньому слові у суді.

Група підтримки у суді аплодувала журналісту і скандувала “Ні війні!”.