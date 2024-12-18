Російського хокеїста в Польщі засудили до трьох років за шпигунство

Польський суд визнав 21-річного російського хокеїста Максима Сергєєва винним у шпигунстві і засудив його до двох років і 11 місяців позбавлення волі, передає портал Onet.

За даними слідства, Сергєєв підтримував контакт зі співробітником ФСБ Росії і повинен був публікувати в соцмережах “політичний контент”. Наприклад, як пише Onet, Сергєєв розміщував пост про те, що війна в Україні “не стосується поляків”, за що отримав оплату в криптовалюті.

Крім того, хокеїст отримав завдання знайти і сфотографувати стратегічні об’єкти, що мають відношення до польської армії або сил НАТО.

Зрештою, як пише Onet, Сергєєв приєднався до осередку, що складався щонайменше з 16 осіб, яким обіцяли близько 10 тисяч євро за підрив поїзда зі зброєю і гуманітарною допомогою для України.