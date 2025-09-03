Російські військові завдали ударів по Костянтинівці: дев’ятеро загиблих

Сьогодні, 3 вересня, внаслідок обстрілів міста Костянтинівка Донецької області загинули дев’ятеро людей. Ще семеро мирних жителів зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зранку росіяни обстріляли Костянтинівку зі ствольної артилерії — загинули восьмеро людей від 44 до 74 років, поранення дістали шестеро громадян. Пошкоджено дві багатоповерхівки, приватний будинок, крамниця, торговий центр і п’ять торгових павільйонів.

Також окупанти двічі били FPV-дронами по цивільних автівках — внаслідок цих атак загинула 36-річна жінка, ще одна людина поранена.