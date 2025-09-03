        Суспільство

        Російські військові завдали ударів по Костянтинівці: дев’ятеро загиблих

        Галина Шподарева
        3 Вересня 2025 18:16
        читать на русском →
        Поліція на місці обстрілу у Костянтинівці / Фото: Донецька ОВА
        Поліція на місці обстрілу у Костянтинівці / Фото: Донецька ОВА

        Сьогодні, 3 вересня, внаслідок обстрілів міста Костянтинівка Донецької області загинули дев’ятеро людей. Ще семеро мирних жителів зазнали поранень.

        Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

        Реклама
        Реклама

        Зранку росіяни обстріляли Костянтинівку зі ствольної артилерії — загинули восьмеро людей від 44 до 74 років, поранення дістали шестеро громадян. Пошкоджено дві багатоповерхівки, приватний будинок, крамниця, торговий центр і п’ять торгових павільйонів.

        Також окупанти двічі били FPV-дронами по цивільних автівках — внаслідок цих атак загинула 36-річна жінка, ще одна людина поранена.

        Наслідки обстрілу Костянтинівки / Фото: Донецька обласна прокуратура

        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини