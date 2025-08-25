Російські військові масовано атакували Сумську область, дві громади частково без світла

Увечері 24 серпня та вночі 25 серпня російські окупанти завдали масованих ударів по території Сумської громади. У результаті частина будинків залишилася без світла.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Росіяни атакували ударними безпілотниками БпЛА територію Сумської громади після опівночі 25 серпня. Також є влучання на території Роменської громади.

“Попередньо, в обох громадах без жертв, інформація щодо постраждалих уточнюється. На місцях влучань — пожежі”, — йдеться в повідомленні.

Увечері 24 серпня росіяни також завдали десяти ударів по території Сумської громади. Усі влучання були зафіксовані у Ковпаківському районі Сум, поза житловим сектором.

Унаслідок атаки РФ знеструмлено населені пункти Сумського району — без світла залишилася частина Білопільської та Ворожбянської громад.

“Ремонтні бригади розпочнуть відновлювати електропостачання, коли це дозволить безпекова ситуація”, — написав Григоров.