        Суспільство

        Російські військові масовано атакували Сумську область, дві громади частково без світла

        Галина Шподарева
        25 Серпня 2025 07:24
        Пожежа на Сумщині після обстрілу / Фото: Сумська ОВА
        Увечері 24 серпня та вночі 25 серпня російські окупанти завдали масованих ударів по території Сумської громади. У результаті частина будинків залишилася без світла.

        Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

        Росіяни атакували ударними безпілотниками БпЛА територію Сумської громади після опівночі 25 серпня. Також є влучання на території Роменської громади. 

        “Попередньо, в обох громадах без жертв, інформація щодо постраждалих уточнюється. На місцях влучань — пожежі”, — йдеться в повідомленні.

        Увечері 24 серпня росіяни також завдали десяти ударів по території Сумської громади. Усі влучання були зафіксовані у Ковпаківському районі Сум, поза житловим сектором.

        Унаслідок атаки РФ знеструмлено населені пункти Сумського району — без світла залишилася частина Білопільської та Ворожбянської громад.

        “Ремонтні бригади розпочнуть відновлювати електропостачання, коли це дозволить безпекова ситуація”, — написав Григоров.


