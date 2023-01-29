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Російські війська замінять “вагнерівців”, щоб посилити наступ на Бахмут, – ISW

29 Січня 2023 16:45
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ISW, бахмут

Звичайні російські сили, ймовірно, замінять виснажені сили групи Вагнера для підтримки наступу в Бахмуті.

Штурм групи Вагнера на Бахмут, ймовірно, завершився наступом на Соледар. Сили Групи Вагнера в Бахмуті не досягли значних успіхів після захоплення Соледару приблизно 12 січня. На кадрах 20 січня видно, що навколо Бахмути вже діють російські повітряно-десантні сили (ВДВ), повідомляють в ISW.

Російське джерело повідомило, що підрозділи ПВК “Вагнер” і ВДВ провели спільну операцію в Бахмуті 27 грудня. Міністерство оборони Росії все частіше повідомляє, що російські ВДВ діють в районі Бахмута з початку січня 2023 року. вказуючи на те, що звичайні російські сили збільшуються, якщо не замінюють, ймовірно, кульмінаційні сили Вагнера в цьому районі.

Як повідомляється, один анонімний офіційний представник США 5 січня заявив, що сили Вагнера втратили понад 4100 солдат вбитими і 10 000 пораненими.

Українські офіційні особи стверджують, що російський наступ на Бахмут не завершився. ISW вважає, що росіяни направляють звичайні підрозділи для продовження боротьби. Отже, масштабніші зусилля Росії проти Бахмута, ймовірно, не завершилися.


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