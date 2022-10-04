Російські війська ведуть наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках – Генштаб

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні, противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, але, разом з тим, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, здійснює перегрупування.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів.

Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, протягом доби, окупанти завдали 5 ракетних та 1 авіаційний удар, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ.

Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 12 населених пунктів. Серед них – Харків, Краматорськ, Андріївка (Дніпропетровської області), Бахмут, Залізничне, Вознесенськ та Придніпровське.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Писарівка Сумської області;

– в районі населеного пункту Писарівка Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Вовчанськ, Варварівка, Вільхуватка та Дворічна.

– в районах населених пунктів Стрілеча, Вовчанськ, Варварівка, Вільхуватка та Дворічна. На Краматорському напрямку – ворог здійснює перегрупування своїх підрозділів.

– ворог здійснює перегрупування своїх підрозділів. На Бахмутському напрямку противник обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони понад десяти населених пунктів. Зокрема Білогорівки, Соледара, Бахмута, Бахмутського, Майорська, Зайцевого та Яковлівки.

противник обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони понад десяти населених пунктів. Зокрема Білогорівки, Соледара, Бахмута, Бахмутського, Майорська, Зайцевого та Яковлівки. На Авдіївському напрямку від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура населених пунктів Авдіївка, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Костянтинівка та Новомихайлівка.

від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура населених пунктів Авдіївка, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Костянтинівка та Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали райони двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них – Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка та Оріхів.

противник наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали райони двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них – Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка та Оріхів. На Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

В російській федерації тривають заходи так званої “часткової мобілізації”. За наявною інформацією, казанський центр комплектування проводить формування та комплектування трьох мотострілецьких та двох артилерійських полків на фондах казанського вищого танкового командного училища.

Незважаючи на заходи мобілізації, що тривають, російська сторона не припиняє практику застосування на території України приватних військових кампаній, укомплектованих особами, завербованими в місцях позбавлення волі. Так, на тимчасово окупованій території Луганської області, в так званих “центрах підготовки”, триває навчання зазначеної категорії осіб для подальшого направлення їх на лінію зіткнення.

За уточненою інформацією, 3 жовтня поточного року, на півдні України підтверджено ураження Силами оборони до тридцяти обʼєктів противника. Ворог деморалізований, залишає позиції, відходить на безпечну відстань, знищує запаси боєприпасів, намагається знищити мости та переправи. Все це – з метою уповільнення темпів наступу наших військ.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Виїмка, Спірне, Озерянівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Веселе, Первомайське та Новомихайлівка.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів. Підтверджено ураження 2 опорних пунктів, 8 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БпЛА ворога. Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили пункт управління, а також 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів.