Російські війська та техніка буде знищена, якщо Путін застосує ядерну зброю – Петреус

США та їхні союзники знищать російські війська та техніку в Україні, а також потоплять її Чорноморський флот, якщо президент Росії Володимир Путін застосує ядерну зброю, попередив колишній директор ЦРУ та генерал армії у відставці Девід Петреус, пише Guardian.

Петреус сказав, що не обговорював із радником з національної безпеки Джейком Салліваном ймовірну відповідь США на ядерну ескалацію з боку Росії, але про те, якою буде ця реакція, неодноразово повідомлялося Москві.

“Просто щоб дати вам гіпотетичне уявлення – ми відповіли б, очоливши колективні зусилля НАТО, які знищили б усі звичайні російські сили, які ми можемо побачити та ідентифікувати на полі бою в Україні, а також у Криму, і кожен корабель у Чорному морі”, – сказав Петреус в інтерв’ю ABC.

На питання, чи призведе використання Росією ядерної зброї в Україні до втягування у війну США та НАТО, Петреус відповів, що це не призведе до спрацювання статті 5 Північноатлантичного альянсу про колективну оборону, оскільки Україна не є частиною альянсу, проте “відповідь США та НАТО” була б доречною.

Петреус визнав, що ймовірність поширення радіації після використання Росією ядерної зброї на країни НАТО, які перебувають під егідою статті 5, може бути витлумачена як напад на країну-члена НАТО.

“Це не може залишитись без відповіді”, – додав відставний генерал.

Екс-директор ЦРУ вважає, що Путін “у розпачі” через успішний контрнаступ українських сил на сході країни.

“Реальність поля бою, з якою він стикається, думаю, незворотна, – сказав Петреус. – Жодна безладна мобілізація, ніяка анексія, ніякі навіть завуальовані ядерні загрози не спроможні вивести його з цієї конкретної ситуації”.

“І навіть застосування тактичної ядерної зброї на полі бою нічого не змінить”, – додав він.