Російські війська поцілили ракетою у будинок футболіста італійської “Аталанти”

Український півзахисник італійської “Аталанти” Віктор Коваленко повідомив про те, що у будинок його дитинства влучила російська ракета.

“Сьогодні ракета п#####в потрапила до будинку, де я жив усе життя – це був будинок моїх батьків. Більше будинку немає. Стрес і страх, які я зазнав, не передати словами, бо там була мама. Слава богу, з нею все добре.

Але ми за це вам відповімо. Якщо ви хочете допомогти нашим військовим, щоб вони р#######і їх – збір на Херсонський напрямок”, – написав Коваленко в Instagram.

Нагадаємо, 28-річний Коваленко є уродженцем Херсона. Віктор виступав за донецький “Шахтар” із 2014 по 2021 рік. Взимку 2021-го він перебрався до “Аталанти”, а потім був відданий в оренду до “Спеції” та “Емполі”.