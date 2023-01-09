Кримінал

Російські війська обстріляли Очаков: постраждало не менше восьми людей

9 Січня 2023 17:50
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миколаїв

Вісім людей отримали поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами м. Очаків Миколаївської області, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

“Очаків: Надійшло 8 поранених, з них 3 перевезені для лікування до Миколаєва”, – написав Кім у Телеграм.

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко підтвердив інформацію про поранення 8 людей в Очакові та повідомив, що у місті внаслідок ракетного удару пошкоджено понад 100 будинків.

“Ракетний удар по Очакову в Миколаївській області Пошкоджено понад 100 будинків – руйнування вікон та покрівель. 8 постраждалих вже у лікарнях, люди продовжують надходити”, – написав він у Телеграм.

Раніше Кім повідомив, що окупанти обстріляли Очаків та пошкодили лікарню. “Обстріл Очакова, 5 викликів 103. Пошкоджено лікарню, багато вікон та дверей”, – написав він у Телеграм-каналі.

Пізніше Кім зазначив, що на території лікарні потерпілих немає.


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