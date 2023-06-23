Кримінал

Російські війська атакували тракторну бригаду під Куп’янськом

23 Червня 2023 12:50
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куп'янськ

22 червня о 17:28 під удар потрапило сільськогосподарське підприємство у Кругляківці на Куп’янщині.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС Харківщини.

“Російські військові влучили по скупченню сільськогосподарської техніки. Зайнялась пожежа на площі 100 кв. м. Вогнем знищено шість одиниць цієї техніки, комбайн зазнав ушкоджень. Вогонь загасили о 19:13”, — йдеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, повідомляє Харківська обласна прокуратура.


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