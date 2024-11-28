Кримінал

Російські терористи стратили п’ятьох полонених бійців ЗСУ на Запоріжжі
28 Листопада 2024 12:22
читать на русском →
полон
Окупанти вбили п’ятьох українських військовополонених / Офіс генерального прокурора

Російські окупанти розстріляли п’ятьох українських військовополонених біля села Новодарівка Запорізької області. Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.  

За попередньою інформацією, інцидент стався 24 листопада в Пологівському районі, де тривають активні бойові дії.

В Офісі генерального прокурора наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і класифікується як тяжкий міжнародний злочин.

Повідомлення про розстріли українських військовополонених дедалі частіше з’являються у новинах. 

Розстріли військовополонених, судячи з усіх відомих випадків, мають такі ж причини і мотиви, як і під час воєн минулого: жорстокість у бою, помста за власні втрати і, зрештою, небажання “возитися” з полоненими.

Водночас у випадку з розстрілами українців це може бути і більш масштабне бажання психологічно чи навіть політично вплинути як на бійців ЗСУ, так і на українське суспільство в цілому.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Листопада 2024 11:05

Масований удар по енергетиці: у Повітряних силах розповіли про результати роботи ППО
28 Листопада 2024 12:22

Російські терористи стратили п’ятьох полонених бійців ЗСУ на Запоріжжі
28 Листопада 2024 11:51

У Харкові ліквідували обласний центр медико-соціальної експертизи
28 Листопада 2024 10:48

Китайский балкер обірвав кабелі, тягнучи якір понад 160 кілометрів дном Балтійського моря
28 Листопада 2024 09:31

У Зеленського відповіли на заклик США знизити призовний вік
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
усі думки