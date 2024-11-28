Російські терористи стратили п’ятьох полонених бійців ЗСУ на Запоріжжі

Російські окупанти розстріляли п’ятьох українських військовополонених біля села Новодарівка Запорізької області. Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

За попередньою інформацією, інцидент стався 24 листопада в Пологівському районі, де тривають активні бойові дії.

В Офісі генерального прокурора наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і класифікується як тяжкий міжнародний злочин.

Повідомлення про розстріли українських військовополонених дедалі частіше з’являються у новинах.

Розстріли військовополонених, судячи з усіх відомих випадків, мають такі ж причини і мотиви, як і під час воєн минулого: жорстокість у бою, помста за власні втрати і, зрештою, небажання “возитися” з полоненими.

Водночас у випадку з розстрілами українців це може бути і більш масштабне бажання психологічно чи навіть політично вплинути як на бійців ЗСУ, так і на українське суспільство в цілому.