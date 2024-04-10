Російські спецслужби шукають агентів у Канаді, – ГУР

Федеральна служба безпеки РФ намагається знайти іноземців, які підтримують контакт із розвідками різних держав світу, щоб завербувати їх.

Про це повідомляє ГУР МО.

Пошук агентів-двійників відбувається у середовищі іммігрантів з росії та інших країн, які перебували у складі чи під впливом Радянського Союзу. Свої заклики спецслужба рф просуває, зокрема, через російськомовні засоби масової інформації у Канаді.

Наприклад, у березні 2024 року відповідне звернення ФСБ поширили у вигляді листівки-додатку до друкованого видання “Наша Канада” ― це газета, яку безплатно розповсюджують у магазинах “європейських товарів”, російських ресторанах, метро, окремих школах, лікарнях та житлових комплексах міста Торонто.

У ГУР зауважили, що це видання позиціює себе “продемократичним та антипутінським”. Однак розвідники припускають, що газета може бути лише прикриттям та способом відвернення уваги місцевих безпекових структур.