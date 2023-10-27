Політика

Російські спецслужби підготували інформаційну атаку проти міністра оборони Умєрова, – ГУР

27 Жовтня 2023 19:15
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гур

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що російські спецслужби створили і розіслали підконтрольним пропагандистам та так званим “технологам” нову методичку наративів для підриву довіри до нашої держави серед партнерів на Заході.

У межах чергової кампанії з дискредитації України запланована, зокрема, інформаційна атака проти міністра оборони Рустема Умєрова.

Основні фейки з кремлівської методички:

  • “Корумпована Україна продає зброю терористам “ХАМАС”;
  • “Україна використовує “Зерновий коридор” для незаконної торгівлі зброєю”;
  • “Рустем Умєров використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю”;
  • “Відкриття Ліваном ринку для української с/г продукції використовується для незаконної торгівлі зброєю”.

Мета нової інформаційної кампанії ворога залишається незмінною ― повністю зупинити постачання озброєнь для Сил безпеки та оборони України з боку держав-партнерів.

“Розповсюдження ворогом вказаних фейків свідчить про активізацію зусиль держави-агресора росії, спрямованих на дискредитацію України.

З цією ж метою російські спецслужби таємно передали терористам ХАМАС окремі зразки західної зброї, захоплені під час бойових дій в Україні”, – зазначили у ГУР.


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