Російські ракети вдарили по Запорізькій області

Армія РФ вдарила ракетами по Запорізькій області, повідомляє обласна військова адміністрація 30 вересня.

«Сьогодні (30 вересня) у період часу з 10:06 до 10:20 військовими РФ нанесено 2 ракетні удари (тип ракет встановлюється) по території Матвіївської ОТГ», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ракетних ударів пошкоджено 5 будинків та об’єкт критичної інфраструктури, уточнила місцева влада.

«Станом на 11:40 відомо про п’ятьох постраждалих. Одну людину госпіталізували, інші поранені від госпіталізації відмовилися», – підсумували в ОВА.