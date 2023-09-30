Кримінал

Російські ракети вдарили по Запорізькій області

30 Вересня 2023 13:31
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Запорізька область

Армія РФ вдарила ракетами по Запорізькій області, повідомляє обласна військова адміністрація 30 вересня.

«Сьогодні (30 вересня) у період часу з 10:06 до 10:20 військовими РФ нанесено 2 ракетні удари (тип ракет встановлюється) по території Матвіївської ОТГ», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ракетних ударів пошкоджено 5 будинків та об’єкт критичної інфраструктури, уточнила місцева влада.

«Станом на 11:40 відомо про п’ятьох постраждалих. Одну людину госпіталізували, інші поранені від госпіталізації відмовилися», – підсумували в ОВА.


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