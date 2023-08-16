Суспільство

Російські пропагандисти розповсюджують інформацію про “ український бойовий загін”, для “диверсій” в Африці

16 Серпня 2023 12:37
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африка, пропаганда, україна, диверсант, рф

Російські пропагандистські ЗМІ одночасно зробили інформаційний вкид з посиланням на “військово-дипломатичне джерело” про начебто підготовлений британськими спецслужбами український військовий підрозділ, який має відплисти з Ізмаїлу до Африки для “диверсій”.

Про це повідомляє BBC, Meduza.

“Синхронізований з точністю до хвилини випуск трьома основними агентствами ідентичної інформації з посиланням на одне й те саме анонімне джерело може свідчити про заздалегідь спланований вкид з метою максимально широкого поширення”.

Пропагандисти у своїх інформаційних “блискавках” навигадували, що загін складається зі 100 осіб, які мають бойовий досвід “на Східному фронті”. Підготовкою загону начебто займалась служба британської зовнішньої розвідки МІ-6. Російська пропаганда твердить, що загін очолює підполковник ГУР Віталій Пращук.

В своїх повідомленні російські пропагандисти кажуть, що мета вигаданого ними загону – “проведення диверсій на об’єктах інфраструктури в країнах Африки, а також ліквідація африканських лідерів, орієнтованих на взаємодію з Росією”.

“Нинішнє повідомлення російських інформагентств може слугувати вказівкою на створення російським військовим керівництвом інформаційного прикриття своїх подальших операцій у цьому районі”, – зазначає BBC.


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