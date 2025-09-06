Російські обстріли Донеччини: четверо загиблих, є поранені та значні руйнування

За минулу добу російські війська 36 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Загинули четверо мирних жителів, ще одна людина поранена. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

У Покровському районі в Білицькому загинула одна людина та пошкоджено житловий будинок, у Добропіллі зруйновано склади. У Краматорському районі постраждали Лиман, Райгородок, Слов’янськ, Очеретине, Роздолля, Новостепанівка, Дмитроколине, Новосамарське, Олексієво-Дружківка та Костянтинівка. Там пошкоджено десятки житлових будинків, крамницю, промислові та адміністративні приміщення, господарчі споруди, лінію електропередач і транспорт. У Костянтинівці зафіксовано руйнування багатоповерхівки та щонайменше восьми приватних будинків. В Олексієво-Дружківці поранено людину.

У Бахмутському районі внаслідок обстрілу Сіверська загинули троє мирних жителів, пошкоджено чотири будинки.

З лінії фронту за добу евакуйовано 575 людей, серед них 81 дитина.