        Суспільство

        Російські обстріли Донеччини: четверо загиблих, є поранені та значні руйнування

        Віктор Алєксєєв
        6 Вересня 2025 11:16
        читать на русском →
        За добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини / Фото Донецька ОВА
        За добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини / Фото Донецька ОВА

        За минулу добу російські війська 36 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Загинули четверо мирних жителів, ще одна людина поранена. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

        У Покровському районі в Білицькому загинула одна людина та пошкоджено житловий будинок, у Добропіллі зруйновано склади. У Краматорському районі постраждали Лиман, Райгородок, Слов’янськ, Очеретине, Роздолля, Новостепанівка, Дмитроколине, Новосамарське, Олексієво-Дружківка та Костянтинівка. Там пошкоджено десятки житлових будинків, крамницю, промислові та адміністративні приміщення, господарчі споруди, лінію електропередач і транспорт. У Костянтинівці зафіксовано руйнування багатоповерхівки та щонайменше восьми приватних будинків. В Олексієво-Дружківці поранено людину.

        Реклама
        Реклама

        У Бахмутському районі внаслідок обстрілу Сіверська загинули троє мирних жителів, пошкоджено чотири будинки.

        З лінії фронту за добу евакуйовано 575 людей, серед них 81 дитина.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини