Кримінал

Російські хакери атакували сайти держустанов Німеччини

26 Січня 2023 20:45
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хакер

Німецькі чиновники заявляють, що за останні кілька годин російські хакери атакували сайти кількох держустанов Німеччини та частково відключили їх.

Хакери з російської групи Killnet зазвичай атакують сайти країн, що приймають невигідні для Росії політичні рішення. Напередодні влада Німеччини санкціонувала відправку в Україну танків Leopard-2.

У телеграм-каналі Killnet у ці хвилини ведеться хроніка “атаки на головний веб-ресурс ФРН”. Викладаються скріншоти нібито із сайту МВС та хаосу на табло одного з вокзалів.

Хакери визнають, що атакували внутрішню мережу берлінської лікарні. “Головну Берлінську багатофункціональну лікарню відключено від мережі. Чому і як? Та все просто – Лікарі не мають доступу до своїх робочих онлайн кабінетів”, – пишуть вони.

Хакери також заявляють, що вивели з ладу сайт Бундестагу, проте на момент написання цього тексту сайт залишається доступним.

Німецька агенція боротьби з кіберзлочинністю заявила, що хакерська атака не призвела до значних перебоїв у роботі установ.


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