Російські еліти покидають Москву на приватних літаках

Російські олігархи та політики покидають Москву на приватних літаках, частина з них вже приземлилась за межами РФ.

Про це повідомляє видання “Важные истории”.

Так, із Москви в бік Санкт-Петербургу, вилетів Іл96-300ПУ Володимира Путіна, на якому встановлено обладнання для управління армією. Борт зник із радарів біля Твері.

Крім того, другий президентський борт Ту-214ПУ вилетів із Москви до Санкт-Петербурга о 14:44, який також обладнаний на випадок війни. Він зник із радарів над Гатчиною.

Бізнес-джет олігарха Аркадія Ротенберга Bombardier BD-700 вилетів із Москви сьогодні об 11:30 ранку і приземлився в Баку о 15:04 мск. Політ був запланований ще вчора ввечері

Літак віцепрем’єра Росії Дениса Мантурова вилетів із Москви о 7 ранку і приземлився в турецькому Даламані о 12:06.

Бізнес-джет олігарха Володимира Потаніна Gulfstream G650 очікує вильоту з Москви до Стамбула сьогодні о 17:00.

Bombardier Global Express XLS держкомпанії “Інтер РАО” (її очолює син друга Путіна Юрія Ковальчука Бориса) вилетів із Москви і приземлився в Пітері близько 15:00 мск.

Звичайні жителі РФ сьогодні навряд чи зможуть кудись полетіти, оскільки ціни на авіаквитки в безвізові країни різко злетіли. Так, квиток на прямий рейс із Москви до Єревана коштує до 200 тисяч рублів, до Дубая – 350 тисяч рублів. Квитків до Стамбула, Астани і Тбілісі не залишилося.