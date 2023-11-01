Російські букмекери продовжують заробляти на українцях, – Guardian

Попри дії влади у сфері гемблінгу, азартні ігри залишаються прибутковою сферою для росіян, які хочуть заробляти гроші в Україні та збирати персональні дані українських гравців.

Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Зазначається, що українські чиновники, які прагнуть витіснити росіян зі української гральної індустрії, збираються наслідувати методи влади США у 1980-х роках, коли вони викорінювали італійську мафію з казино Лас-Вегаса.

Регулятор азартних ігор (КРАІЛ) у вересні 2022 року почав відкликати ліцензії, а навесні цього року Володимир Зеленський ввів санкції проти понад 400 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російським гральним бізнесом, у тому числі п’ятьох українських гральних компаній.

Банки та інші фінансові установи, підозрювані у сприянні відмиванню доходів від гральних ігор від імені російських олігархів, також були в центрі уваги.

Член Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Олена Водолажко повідомила, що регулятор отримав запрошення до Невади від Комісії з контролю за азартними іграми США для обговорення реформування української системи та усунення російського впливу.