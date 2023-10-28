Політика

Російська воєнщина готується до наступу на Лимано-Куп’янському напрямку

28 Жовтня 2023 14:26
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війна

Найближчими днями російські війська готуються до наступу на Лимано-Куп’янському напрямку. Про це в ефірі марафону “Єдині новини” повідомив начальник пресслужби 15-го прикордонного загону Іван Шевцов, пише Суспільне.

Протягом 27 жовтня армія РФ не проводила штурмів, зокрема, через триденні дощі.

Він зазначив, що також зменшились артилерійські обстріли майже у тричі. Водночас військові РФ перегруповуються, оновлюють боєприпаси. За словами прикордонника, на цьому напрямку російські бійці постійно змінюють тактику та прилаштовується до обставин, які відбуваються на полі бою. “Якщо є можливість проводити “м’ясні штурми”, то вони проводять “м’ясні штурми”, якщо сприятливі погодні умови і сприятлива обстановка, де вони проводять штурми, то також можуть застосовувати техніку”, — розказав Шевцов. За його даними, наразі немає зміни тактики.

“При несприятливих наразі погодних умовах — у нас йде дощ, ворог здійснює накопичення боєприпасів, ворог здійснює ротацію особового складу, переміщення особового складу, підтягує резерви, накопичує для того, щоб у найближчому часі тиждень-два перейти до нової стадії штурмів”, — розказав начальник пресслужби.

Орієнтовно стотисячне російське військо, як зазначив Іван Шевцов, перебуває навпроти українських бійців на ділянці Лимана та Купянська.


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