Суспільство

Російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на Липецьк
9 Серпня 2024 07:50
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дрони, рф
Ілюстративне фото / AP

Влада російського повідомила про масовану атаку дронів, у результаті якої відбулася детонація вибухонебезпечних об’єктів, а також був пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури. У місті та області запровадили режим НС.

Про це повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

Спочатку Артамонов написав про нібито масовану атаку безпілотників на область.

Згодом він повідомив про детонацію вибухонебезпечних об’єктів і уражений об’єкт енергетичної інфраструктури.

“Липецьк зазнав масованої атаки БпЛА”.

“Сталася детонація вибухонебезпечних об’єктів далеко від цивільних будівель”.

“Унаслідок падіння БПЛА пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури. Є порушення електропостачання”.

Артамонов також повідомив, що в соціальних мережах і месенджерах ширяться заклики залишати Липецьк.

Разом з тим у пабліках місцеві жителі повідомили про потужні вибухи на аеродромі в Липецькій області.

Артамонов заявив, що в Липецькому окрузі запровадили режим надзвичайної ситуації та евакуюють жителів чотирьох населених пунктів. Також у місті та окрузі зупинили рух громадського траспорту до скасування червоного рівня небезпеки.

У МНС Липецької області підтвердили пожежу на військовому аеродромі.

О 6:02 Артамонов знову повідомив про загрозу БпЛА і роботу ППО. Телеграм-канали пишуть про нові вибухи в Липецьку.


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