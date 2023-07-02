Суспільство

Російська влада скасувала проведення МАКС-2023

2 Липня 2023 11:27
9
читать на русском →
Британська розвідка

Російська влада скасувала проведення цього року Міжнародного авіаційно-космічного салону (МАКС), повідомляється в черговій доповіді британської військової розвідки.

Зазвичай МАКС проводиться у Підмосков’ї кожні два роки, уточнюють у відомстві, і вин є основним майданчиком демонстрації останніх російських розробок в авіакосмічній галузі, стабільно забезпечуючи Москві оборонні замовлення з-за кордону.

Очевидно, причиною скасування МАКС стали міркування безпеки, після серії нападів безпілотників усередині країни, продовжують автори доповіді. Організатори салону також повинні чудово розуміти, що цього року багато постійних учасників МАКС з високою ймовірністю відмовилися б брати участь у виставці, що неминуче позначилося б на її репутації.

Російська авіакосмічна галузь сильно постраждала від міжнародних санкцій, введених проти Москви, а головнокомандувач російських аерокосмічних військ генерал Сергій Суровікін ось уже тиждень не з’являється на публіці після невдалого заколоту Євгена Пригожина і, за даними деяких видань, можливо, перебуває під арештом.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Липня 2023 12:07
0

Сьогодні День Військово-Морських сил ЗСУ
2 Липня 2023 10:23
91

Гуменюк розповіла, що відбувається біля Антонівського мосту
2 Липня 2023 10:12
94

ISW: Росія називає великою перемогою удар по Антонівському мосту
2 Липня 2023 09:33
69

З’явилися офіційні дані щодо нічної повітряної атаки на Україну
2 Липня 2023 09:25
68

У Франції бунтівники розорили понад 200 супермаркетів
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
усі думки