Російська влада скасувала проведення МАКС-2023

Російська влада скасувала проведення цього року Міжнародного авіаційно-космічного салону (МАКС), повідомляється в черговій доповіді британської військової розвідки.

Зазвичай МАКС проводиться у Підмосков’ї кожні два роки, уточнюють у відомстві, і вин є основним майданчиком демонстрації останніх російських розробок в авіакосмічній галузі, стабільно забезпечуючи Москві оборонні замовлення з-за кордону.

Очевидно, причиною скасування МАКС стали міркування безпеки, після серії нападів безпілотників усередині країни, продовжують автори доповіді. Організатори салону також повинні чудово розуміти, що цього року багато постійних учасників МАКС з високою ймовірністю відмовилися б брати участь у виставці, що неминуче позначилося б на її репутації.

Російська авіакосмічна галузь сильно постраждала від міжнародних санкцій, введених проти Москви, а головнокомандувач російських аерокосмічних військ генерал Сергій Суровікін ось уже тиждень не з’являється на публіці після невдалого заколоту Євгена Пригожина і, за даними деяких видань, можливо, перебуває під арештом.