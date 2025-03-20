Суспільство

Окупанти майже 50 разів атакували під Покровськом за добу, – Генштаб
20 Березня 2025 09:49
читать на русском →
Артилерія 24 ОМБр / Фото: 24 ОМБр імені короля Данила
Артилерія 24 ОМБр / Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Протягом минулої доби, 19 березня, на фронті відбулось 155 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

  • На Харківському напрямку ворог п’ять разів марно намагався просунутися в районі Вовчанська та Дворічної.
  • На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове та Петропавлівка.
  • На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Ямполівки та в напрямках населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина.
  • На Сіверському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське.На Краматорському напрямку ворог вчинив чотири атаки на позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Міньківки та Новомаркового.
  • Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 21 раз атакував українські підрозділи біля Кримського, Торецька, Дачного та Диліївки.
  • На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 13 атак загарбників у районах Привільного, Розливу, Булацького та Костянтинополя.
  • На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине, Звірове, Удачне, Успенівка, Преображенка, Олексіївка, Валентинівка, Андріївка та в напрямку Сергіївки.
  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили три атаки противника в напрямку Новополя.
  • На Оріхівському напрямку українські захисники відбили сім атак в районі Степового та в напрямку населених пунктів Лобкове та Щербаки.
  • На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
  • У Курській області минулої доби українські воїни відбили 22 атаки загарбників, також ворог завдав 23 авіаційні удари, застосувавши при цьому 28 КАБ, та здійснив 333 обстрілів, 12 з яких – із РСЗВ.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 38 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, дві РСЗВ, три засоби ППО, 179 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 91 одиницю автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.


ТОП-новини

20 Березня 2025 12:59

У Генштабі підтвердили удар по військовому аеродрому “Енгельс”
20 Березня 2025 13:22

Розвідка США спростовує заяви про оточення ЗСУ в Курській області, – Reuters
20 Березня 2025 11:20

У Харкові відновили друкарню Фактор-Друк
20 Березня 2025 11:01

ЄС виділив Україні 1 млрд євро в рамках нової макрофінансової допомоги
20 Березня 2025 10:07

В Одесі затримали російського шпигуна з Придністров’я, який полював на українські військові розробки

Останні новини

усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Росія не велика. Вона довга
Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
усі думки