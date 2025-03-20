Окупанти майже 50 разів атакували під Покровськом за добу, – Генштаб

Протягом минулої доби, 19 березня, на фронті відбулось 155 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Покровському напрямку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
- На Харківському напрямку ворог п’ять разів марно намагався просунутися в районі Вовчанська та Дворічної.
- На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове та Петропавлівка.
- На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Ямполівки та в напрямках населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина.
- На Сіверському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське.На Краматорському напрямку ворог вчинив чотири атаки на позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Міньківки та Новомаркового.
- Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 21 раз атакував українські підрозділи біля Кримського, Торецька, Дачного та Диліївки.
- На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 13 атак загарбників у районах Привільного, Розливу, Булацького та Костянтинополя.
- На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине, Звірове, Удачне, Успенівка, Преображенка, Олексіївка, Валентинівка, Андріївка та в напрямку Сергіївки.
- На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили три атаки противника в напрямку Новополя.
- На Оріхівському напрямку українські захисники відбили сім атак в районі Степового та в напрямку населених пунктів Лобкове та Щербаки.
- На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
- У Курській області минулої доби українські воїни відбили 22 атаки загарбників, також ворог завдав 23 авіаційні удари, застосувавши при цьому 28 КАБ, та здійснив 333 обстрілів, 12 з яких – із РСЗВ.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 38 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, дві РСЗВ, три засоби ППО, 179 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 91 одиницю автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.