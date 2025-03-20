У Харкові відновили друкарню Фактор-Друк

Харківська друкарня “Фактор-Друк”, яку в травні 2024 року обстріляли російські війська, відновлює роботу.

Допоміг відновити друкарню фонд Говарда Баффета з США, повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

“Рік тому російський обстріл зруйнував друкарню у Харкові. Пам’ятаю, як Сергій Політучий приніс обгорілі дитячі книжки – ті ж, що читає моя донька і це просто розбило мені серце. Досі зберігаю їх як нагадування про удари Росії по нашій культурі.

Тоді, ми шукали допомоги. Говард Баффет відписав першим: “Ми відновимо”. І сьогодні – фото відновленого цеху”, – написала Свириденко у Facebook та опублікувала відповідне фото.

Відновлена друкарня Фактор-Друк у Харкові / Фото: Юлія Свириденко/Facebook

Унаслідок обстрілу росіянами Харкова 23 травня 2024 року постраждала друкарня “Фактор-Друк”. Влучання сталося у палітурний цех. На момент обстрілу в друкарні було 50 працівників. 7 людей загинули та ще 22 працівники друкарні постраждали. Також згоріло 50 000 книг.

“Фактор-друк” — це один із найбільших типографських комплексів повного циклу в Європі, тому тут друкують багато книжок українських видавництв.